Укомплектованность Протвинской больницы медицинским персоналом достигла 92%

В ходе прямой линии с Президентом жительница города Протвино подняла вопрос о нехватке медицинского персонала в местной больнице. Исполняющая обязанности главного врача Светлана Рогозина сообщила, что ситуация находится под контролем.

По словам Рогозиной, укомплектованность больницы врачами составляет 92%, средним медперсоналом — 88%. За 2024 год в учреждение трудоустроились 19 врачей и 33 специалиста со средним медицинским образованием. В 2025 году коллектив пополнили еще 12 врачей и 16 медсестер.

Привлекать специалистов помогают государственные программы. Медики активно пользуются социальной ипотекой, работает программа «Земский доктор». В Серпуховском округе установлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей при трудоустройстве, а молодые специалисты получают ежемесячные надбавки.

Кадровая служба выезжает на ярмарки вакансий в другие регионы. Например, на этой неделе команда больницы презентовала вакансии в Санкт-Петербурге. Молодых специалистов там заинтересовали не только достойные зарплаты и соцвыплаты, но и современные условия труда.