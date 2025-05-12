Укомплектованность бригад по ремонту детских площадок проверили в Подмосковье

Ежедневно коммунальные службы Подмосковья ремонтируют элементы детских площадок. Для этого используют специальные машины — газели, в которых есть все необходимое оборудование. Весной инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции провели проверку, чтобы убедиться, что в бригадах есть нужные специалисты и весь нужный инвентарь.

В команде должны работать мастер, монтажник, плотник и сварщик. Газели при этом должны быть укомплектованы инструментами, запчастями и малыми архитектурными формами. По итогам проверки в число лучших муниципалитетов вошли Королев, Богородский округ, Серебряные Пруды и Дмитров.

Напомним, что при обнаружении неисправностей элементов на детских площадках жители могут обратиться в территориальный отдел ведомства.