Укладку тротуарной плитки начали в сквере поселка Развилка Ленинского округа

В поселке Развилка Ленинского городского округа активно продолжается благоустройство сквера, расположенного между домами № 43 и № 45. Специалисты приступили к укладке тротуарной плитки.

Уже полностью завершены демонтажные работы, подготовлено основание под прокладку необходимых коммуникаций. На объекте ежедневно работает бригада из шести и более человек, задействованы две единицы строительной техники, что позволяет вести работы в установленные сроки.

«Для жителей поселка Развилки обновленный сквер — это долгожданная возможность получить современное, красивое и безопасное пространство для отдыха всей семьи. Мы уделяем особое внимание качеству выполняемых работ и соблюдению графика. Главное — видеть, как преображается наш округ, и знать, что это делается ради людей. Стараемся создать максимально комфортную, отвечающую современным требованиям, удобную среду в общественных местах», — сказал глава Ленинского городского Станислава Каторова.

С 15 сентября начнется установка опор уличного освещения, а к 21 октября планируется завершить установку малых архитектурных форм и провести озеленение.

Все работы по благоустройству сквера реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».