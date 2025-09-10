Укладку пешеходных дорожек завершили на набережной пруда в Котельниках

У дома № 26 в микрорайоне Силикат в Котельниках продолжается благоустройство пруда. Специалисты уже уложили пешеходные дорожки общей площадью тысяча квадратных метров, обустроили лестничный сход к воде, подсыпали грунт и установили опоры для уличных фонарей.

Сейчас там возводят новые причалы, монтируют малые архитектурные формы, а также современное оборудование для детской игровой площадки. Помимо этого, рабочие обновляют систему освещения.

На набережной установят новые лавочки и урны, выполнят дополнительное озеленение, поставят детские качели. Не забудут и о маломобильных жителях округа — рабочие уложат там тактильную плитку.

По муниципальной программе «Экология и окружающая среда» планируют также очистить водную гладь пруда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.