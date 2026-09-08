Укладку нового асфальта начали на дороге в деревне Горетово под Можайском

В Можайском округе на участке дороги вблизи деревни Горетово началась укладка нового асфальтобетонного покрытия. Работы на отрезке протяженностью 2,38 километра вышли на финишную прямую.

На объекте задействовано семь единиц тяжелой техники: асфальтоукладчик, несколько катков и другая спецтехника. На укладке смеси трудятся 15 квалифицированных рабочих подрядной организации «Мосавтодора». На время производства работ на участке организовано реверсивное движение.

Особую значимость этим работам придает их социальная направленность. Дорога соединяет несколько населенных пунктов и является востребованным маршрутом для местных жителей и дачников.

«Мы очень рады, что работы активно продолжаются и идут строго по графику. Обновленная дорога прослужит долгие годы не только жителям окрестных деревень, но и гостям этих живописных мест. Приятно осознавать, что ремонт выполняется в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Мы действительно видим позитивные изменения в округе, и этот ремонт — еще одно подтверждение тому, что забота о комфорте людей переходит из планов в реальные дела», — отметила заместитель начальника отдела Горетовский Порецкий Ольга Казарина.

Реконструкция участка «Тетерино — Поречье» — часть масштабной дорожной кампании этого сезона. Всего в текущем году в Можайском округе запланировано обновление более 34 километров дорожного полотна, включая 17 муниципальных и 6 региональных отрезков. Ремонтные работы ведутся при поддержке губернаторской программы.