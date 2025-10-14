Укладку дорожного полотна к новому образовательному комплексу начали в Котельниках

Строительство подъездной дороги, которая свяжет новый воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное Поле с городской транспортной сетью, продолжается. На первом этапе работ подрядчик перенес инженерные коммуникации и проложил ливневую канализацию. Сейчас начата укладка дорожного полотна и монтаж водопропускной трубы.

Новая дорога будет двухполосной. После завершения основных работ территорию комплексно благоустроят: запланирована организация парковочных зон и устройство новых пешеходных дорожек, которые пройдут вдоль подъездной дороги, чтобы обеспечить безопасный подход к объекту.

Сдача объекта запланирована на третий квартал 2026 года. Власти подчеркивают, что завершение дорожных работ создаст удобную транспортную связь и необходимую инфраструктуру для обслуживания учебного комплекса.

Отметим, воспитательно-образовательный комплекс в Опытном Поле включит среднюю школу на 2,1 тысячи учеников и детский сад на 350 малышей. Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.