Укладку дороги к новому лицею «Авиатика» в Лобне завершат к сентябрю

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела рабочую встречу на строительной площадке дорог, ведущих к новому лицею «Авиатика». В ходе визита она пообщалась со строителями и оценила текущие работы.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале, что на всем протяжении дороги будет уложен нижний слой асфальта. Затем специалисты начнут установку дорожных знаков. Эту работу, как и нанесение разметки, будут выполнять отдельные бригады. Параллельно будет идти строительство и обустройство дорожного полотна.

Новая школа откроет свои двери для учеников 2 сентября и сможет принять до 2200 учащихся. Важным аспектом организации транспортной доступности станет создание автобусной остановки рядом с лицеем для специального маршрута № 17, а также заезд автобусов № 2, 4 и 9.

Лицей «Авиатика» предложит несколько профилей обучения, включая аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский и гуманитарный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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