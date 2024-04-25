Укладку асфальтобетона проведут на обходе деревни Малые Вяземы | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 20:08 Укладку асфальтобетона проведут на обходе деревни Малые Вяземы ГК Автодор

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Укладку дорожного покрытия начали проводить на обходе деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге в Одинцове. Специалисты уже успели закончить около 500 метров нижнего слоя из асфальтобетона. Общая площадь асфальтирования превысит 87 тысяч квадратных метров.

Работы также продолжаются на всех искусственных сооружениях обхода. В ближайших планах строителей — собрать пролетное строение для путепровода через железную дорогу Смоленского направления и установить его на опоры.

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Также ведется возведение рамповой части тоннеля, который будет частью транспортной развязки с Центральной кольцевой автодорогой, а также строительство путепроводов через Можайское шоссе и Ямскую улицу.

Кроме того, проводятся работы по переносу коммуникаций — линий электропередачи, кабелей связи, газопроводов. В работе задействовано более 350 человек и свыше 100 единиц техники.

Открытие обхода запланировано на конец 2024 года.

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