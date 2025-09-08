Укладку асфальта завершили на Пироговском шоссе и улице Угольной в Мытищах

На пересечении Пироговского шоссе и улицы Угольной в Мытищах завершили укладку асфальта. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

Для проведения работ здесь на 48 часов перекрывали движение. Сейчас ограничения уже сняты.

На шоссе продолжаются работы по устройству габионов и бортового камня. Далее рабочие приступят к нанесению разметки. Завершат работы до конца сентября.