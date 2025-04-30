Укладку асфальта завершили на четырех дорогах в Талдоме

В Талдоме завершили укладку нового асфальта на четырех региональных дорогах. Представители Мосавтодора выполнили работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Покрытие обновили на Безымянном переулке, на Октябрьской улице, а также на улицах Крестьянской и Красина. Сейчас дорожники продолжают снимать старый слой асфальта на Юркинском шоссе и Советской улице. В Минтрансе региона пояснили, что это важные участки, связывающие Талдом с соседними населенными пунктами. Работы также проводят на Кустарной улице возле остановки «Рынок», по которой ежедневно проезжаеют более 12 тысяч машин.

«Работы провели на городских дорогах Талдома общей протяженностью порядка 1,5 километра. Дорожники уложили новое покрытие, еще им предстоит укрепить обочины и нанести разметку», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ближайшее время отремонтируют еще несколько участков: между деревней Ахтимнеево и селом Квашенки, а также дорогу к деревне Жеребцово.