Укладку асфальта начали на выезде из деревни Юрлово в Химках
В Химках приступили к укладке асфальта на выезде из деревни Юрлово. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.
«Параллельно продолжается строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Завершить основные строительные работы планируется в конце 2025 года», — отметили в ведомстве.
Выезд соединит Пятницкое шоссе и его будущий дублер. Это улучшит транспортную ситуацию для жителей ближайших районов региона и позволит добираться до Москвы без пробок.
Согласно плану четырехполосная дорога протянется на 1,5 километра, около 700 метров Пятницкого шоссе реконструируют.
В российских школах будут готовить гонщиков дронов
Больные россияне смогут покинуть Израиль санитарным рейсом
В Кремле опровергли слова Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Выставку деревянных игрушек открыли в Серпухове
В стационаре центра охраны материнства и детства в Люберцах проведут капремонт
Творческий фестиваль для пенсионеров прошел в Можайске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте