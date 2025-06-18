Укладку асфальта начали на выезде из деревни Юрлово в Химках

В Химках приступили к укладке асфальта на выезде из деревни Юрлово. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

«Параллельно продолжается строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Завершить основные строительные работы планируется в конце 2025 года», — отметили в ведомстве.

Выезд соединит Пятницкое шоссе и его будущий дублер. Это улучшит транспортную ситуацию для жителей ближайших районов региона и позволит добираться до Москвы без пробок.

Согласно плану четырехполосная дорога протянется на 1,5 километра, около 700 метров Пятницкого шоссе реконструируют.