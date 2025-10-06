Укладку асфальта начали на участках выезда из деревни Юрлово в Химках

На участках выезда из деревни Юрлово в Химках приступили к укладке асфальта. Завершить основные работы планируют в этом году, сообщили в подмосковном Минтрансе.

«Сейчас строительная готовность объекта составляет порядка 70%. Практически на всем участке завершены работы по устройству дренажных систем и подготовительных слоев дорожного полотна, установлен бортовой камень, а наружное освещение смонтировано более чем наполовину», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас на площадках рабочие укрепляют откосы, устраивают шумозащитные экраны и монтируют опалубку для опор надземного пешеходного перехода. Параллельно на Пятницком шоссе продолжается демонтаж старого покрытия и подготовка оснований под тротуары.

Напомним, что выезд должен соединить Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Это поможет улучшить транспортную доступность прилегающих жилых районов и избавить водителей от пробок.

Длинна новой четырехполосной дороги составит 1,5 километра. Помимо нее, дорожники реконструируют 700-метровый участок шоссе.