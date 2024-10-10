Укладку асфальта на участке Рогачевского и Краснополянского шоссе начали в Лобне

Укладка асфальта на путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе началась в Лобне в рамках строительства Северного обхода. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Параллельно продолжается укладка асфальта на участке реконструкции Рогачевского шоссе, завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе, также проводится обустройство пешеходной зоны, освещения и переустройство инженерных коммуникаций», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, стартовали работы по строительству подъезда к улице Гагарина, протяженность которого составит 1,5 километра. В настоящее время идет переустройство газопровода. Это поможет вывести грузовой транспорт из города и обеспечит его движение через Северный обход без заезда на Батарейную улицу и Букинское шоссе.

Напомним, основные работы по Северному обходу планируется завершить до конца года. Новая развязка обеспечит связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределив транспортные потоки и разгрузив Краснополянское шоссе. Это позволит сократить время выезда из города на десять минут.

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