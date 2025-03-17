Укладка пола началась в строящейся больнице в микрорайоне Ольгино в Балашихе

Активно ведется строительство крупнейшей многопрофильной больницы Московской области на 1123 койки в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха. Проект, поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, начался в марте 2024 года и направлен на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи жителям Балашихи и юго-восточной части Подмосковья.

Сейчас на объекте ведут монолитные работы по главному корпусу. Руководитель проекта Игорь Веселов сообщил, что завершены демонтажные работы, идет подготовка к укладке пола и кровельные работы.

«Мы приступили к каменной наружной кладке, также работы ведутся по фундаментной плите надземного паркинга и работы нулевого цикла патологоанатомического корпуса», — отметил Игорь Веселов.

Стройплощадку посетил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

«Это хороший темп строительства. И сам подрядчик уверяет, что они идут в графике. Вместе с коллегами из муниципального Совета депутатов объезды продолжим, пристального внимания к себе объект не требует — здесь все в порядке», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Планируется, что больница будет оснащена современным медицинским оборудованием, включая операционные блоки с расширенными возможностями для диагностики и лечения пациентов.

«Это будет такой замкнутый больничный городок, где пациент, придя с какой-либо жалобой, сможет получить всю необходимую медицинскую консультацию и помощь», — подчеркнула главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В новой больнице будут работать более трех тысяч специалистов, включая свыше 700 врачей, по 26 медицинским профилям. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению, чтобы при открытии больница была укомплектована высококвалифицированными специалистами.

Завершение строительства намечено на 2027 год. Открытие больницы позволит значительно повысить качество медицинского обслуживания для жителей Балашихи и соседних муниципальных образований.