Укладка нового асфальта на 15 дорогах началась в Богородском округе

Ежегодно с наступлением тепла в Богородском округе меняют асфальтовое покрытие. Так, в Ногинске ремонт дорожного полотна перешел в активную стадию.

Три подрядные организации осуществляют укладку асфальта на 15 дорогах города. В плане на этот год отремонтировать более 40 дорог, протяженностью около 30 километров.

Проконтролировать ход работ на улице Октябрьской приехали глава Богородского округа Игорь Сухин и его профильный заместитель Анатолий Шуть. Асфальтирование семи улиц уже завершено. Среди них улицы Советская, 3-го Интернационала, а также улицы Швейная, Моторная и Лазурная. Октябрьская — восьмая в этом адресном перечне.

Глава округа отметил высокое качество проводимых работ. Немаловажным здесь является то, что одна из представленных компаний зарекомендовала себя с положительной стороны за многолетнюю работу в Богородском округе и отличается добросовестным отношением к делу.