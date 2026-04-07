УК Подмосковья получили еще 6,3 млн рублей штрафов
Итоги еженедельного заседания по рассмотрению дел об административных правонарушениях подвели в подмосковном министерстве по содержанию территорий. Управляющие компании региона получили более 6,3 миллиона рублей штрафов.
Как рассказали в ведомстве, на рассмотрении ведомства было 56 дел в отношении организаций, работающих в Электростали, Балашихе, Реутове, Воскресенске, Люберцах, Чехове и других муниципалитетах.
Основными темами нарушений стали ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, перерывы в подаче горячей воды, превышающие установленную продолжительность, подтопленные подвалы и нарушения при рассмотрении обращений граждан.
Окончательные решения вынесли по 51 делу, еще пять отложили для выяснения всех обстоятельств.