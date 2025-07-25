УК Подмосковья отремонтировали подъезды еще в 3 округах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Управляющие организации Подмосковья продолжают ремонтировать подъезды и дворы. Коммунальщики приводят в порядок почтовые ящики, лестницы и освещение. Работы уже прошли в Красногорске, Сергиевом Посаде, Пушкино и других округах.

Как рассказали в областном министерстве по содержанию территорий, в числе ежедневных задач управляющих компаний — озеленение дворов, ремонт в подъездах и восстановление освещения.

Так, в Красногорске покрасили стеновую поверхность на лестничной площадке в доме № 20 по Школьной улице, а в доме № 19 по Лесной улице установили новые почтовые ящики.

В Сергиевом Посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 3А покрасили входные двери и перила, а в поселке Зеленый городок заменили запорную арматуру.

Если управляющая организация не проводит ремонт вовремя, жители могут обратиться в территориальные отделы министерства.