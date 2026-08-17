УК Подмосковья оштрафовали на 3 млн рублей за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 33 административных дела в отношении ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. Проверки затронули организации, обслуживающие многоквартирные дома в Мытищах, Химках, Лобне, Щелкове, Дмитрове, Наро-Фоминске, Одинцове и других округах.

Причиной привлечения коммунальщиков к ответственности стали нарушения лицензионных требований и правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению домами, в том числе грубые. Подобные проступки напрямую влияют на безопасность и комфорт проживания граждан.

По результатам проведенного заседания руководство ведомства вынесло окончательные решения по 29 разбирательствам. Еще два дела отложили для уточнения обстоятельств, а оставшиеся два материала отправили на доработку. Суммарный размер назначенных денежных штрафов составил 3,38 миллиона рублей.