Угрозу подтопления на реке Вьюнка ликвидировали в Балашихе

28 апреля в деревне Русавкино-Романова из-за подъема воды возникла угроза размытия грунтовой дороги на улице Дорожная. Специалисты открыли шандору на гидротехническом сооружении и снизили уровень воды.

В округе продолжают систематический мониторинг паводковой обстановки. Из-за ухудшения погодных условий возможно подтопление низменных участков. Аварийные бригады оперативно выезжают на места для устранения последствий.

Работы в деревне Русавкино-Романова провели под контролем заместителей главы округа Михаила Объедкова и Алексея Ковалева. Сейчас регулировка продолжается для полной ликвидации угрозы.

«Ночью поступило сообщение от жителей о возможном подтоплении, мы совместно с аварийной бригадой выехали на место, оценили обстановку и приняли соответствующие меры. Уровень воды упал за ночь на семь сантиметров, сейчас мы продолжаем его снижать, откроем еще шандору, чтобы к вечеру освободить эту промежуточную дамбу», — рассказал Михаил Объедков.

В период весеннего паводка важно соблюдать меры безопасности: обходить затопленные участки, не передвигаться по затопленным дорогам. Стоит держаться подальше от рек и ручьев — из-за быстрого течения есть риск обрушения берега.

Если вы столкнулись с подтоплением или другими последствиями паводка, вы можете обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 525-61-12 или на горячую линию администрации 8 (495) 529-11-90.