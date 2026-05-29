Уголовное дело возбудили после схода тепловоза с рельсов в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия на железной дороге в Подмосковье. Тепловоз сошел с рельсов 3 мая.

Расследование ведет Восточный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что нанесло крупный ущерб.

Авария случилась на участке между станциями Луховицы и Зарайск Рязанского направления Московской железной дороги. На 24-м километре неэлектрифицированного перегона произошло смещение верхнего слоя грунта, из-за чего тепловоз сошел с рельсов и опрокинулся.

В результате происшествия собственник локомотива понес материальный ущерб, сумма которого, по оценкам следствия, превысила семь миллионов рублей.

Следователи сейчас проводят комплекс процессуальных и проверочных мероприятий. Специалисты устанавливают точные причины аварии, а также все обстоятельства случившегося.