Уголовное дело об умышленном повреждении имущества направили в суд в Подольске

Прокуратура Подольска утвердила обвинительное заключение по делу 22-летнего жителя Оренбургской области. Его обвиняют в умышленной порче чужого имущества из хулиганских побуждений, что привело к крупному ущербу.
По данным следствия, в ночь на 2 июня 2025 года молодой человек, будучи пьяным и агрессивным, начал громко ругаться и проявлять агрессию. Не найдя прохожих, он стал бить руками и ногами по припаркованным у домов автомобилям.
Общий ущерб, нанесенный имуществу, превысил 300 тысяч рублей. Теперь уголовное дело передали в Подольский городской суд для рассмотрения.
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