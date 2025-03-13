Уголовное дело об убийстве в Ивантеевке направили в суд

Пушкинская прокуратура утвердила обвинение в адрес 23-летнего жителя. Ранее судимый гражданин избил своего знакомого, из-за повреждений потерпевший скончался. Случай произошел в одном из хостелов Ивантеевки.

Следствие установило, в декабре прошлого года ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник из-за личной неприязни нанес не менее 16 ударов руками, ногами и стулом по различным частям тела своего приятеля.

В больнице пострадавший мужчина скончался.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемого заключили под стражу.