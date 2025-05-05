Уголовное дело о применении насилия к сотрудникам ДПС в Лотошине направили в суд

Прокуратура Лотошинского района утвердила обвинение в отношении 33-летнего гражданина. Злоумышленник применил насилие к сотрудникам ДПС, проигнорировав просьбу предъявить документы, сообщили в ведомстве.

Как установило следствие, происшествие случилось 10 декабря прошлого года. Управляя грузовиком Volvo FL10, мужчина наехал на служебный автомобиль ДПС. Рядом с машиной этот момент находились полицейские.

Уголовное дело направили в Волоколамский городской суд для дальнейшего рассмотрения.