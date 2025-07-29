Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности направили в суд в Подольске

В Подольске утвердили обвинение в отношении 57-летнего жителя, который выстрелом из ружья во дворе по неосторожности убил женщину. Суд рассмотрит дело по существу. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.

Следствие установило, что инцидент произошел 24 апреля 2025 года на детской площадке микрорайона Климовск в Подольске. Обвиняемый и компания из четырех человек вступили в словесную перепалку. Удерживая в руке винтовку, злоумышленник, приблизился к ним с угрозами и выстрелил в воздух.

Тогда компания попыталась вырвать у мужчины ружье, и он случайно нажал на спусковой крючок. Пуля прилетела в грудь 36-летней женщины, она скончалась на месте еще до приезда скорой.