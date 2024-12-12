Уголовное дело о неуплате налогов направили в Коломенский суд

Прокуратура Московской области утвердила обвинение в отношении директора общества с ограниченной ответственностью и его соучастника. Компания не платила налоги и задолжала государству свыше 188 миллионов рублей.

По версии следствия, руководитель общества по указанию и под контролем сообщника указал в декларациях ложные сведения о суммах расходов, налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость. Речь о документах за период с 2016 по 2018 годы.

В результате незаконной деятельности в государственный бюджет не поступило свыше 188 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в Коломенский городской суд для рассмотрения.