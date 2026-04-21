Уголовное дело о мошенничестве председателя СНТ завели в Одинцове

В Одинцове возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя садового товарищества «Ларюшино-2». Несколько лет дачники вносили платежи мужчине за коммунальные услуги, однако он не направлял эти средства поставщикам.

У товарищества образовался долг в размере 29 миллионов рублей, что привело к запуску процедуры банкротства. Сначала мужчину отстранили от должности председателя, но ситуация изменилась: люди, имевшие с ним связи, выкупили долги товарищества. После этого бывший председатель вновь получил возможность управлять населенным пунктом — на этот раз по доверенности. Сейчас новые кредиторы начали требовать от дачников выплаты и вводят дополнительные платежи.

Еще в 2023 году жители обратились в полицию. Они подозревают, что банкротство было организовано умышленно: по их версии, цель таких действий — вынудить владельцев участков продавать их по заниженной цене.

Ранее уже пять раз возбуждались уголовные дела о мошенничестве и преднамеренном банкротстве в этой истории, однако прокуратура их отменяла. Сейчас Следственный комитет завел дело о мошенничестве. Его глава Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным отчитаться о результатах проводимого расследования.