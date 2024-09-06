Уголок китайской культуры открыли в школе № 9 в Лобне

В средней общеобразовательной школе № 9 города Лобня состоялось торжественное открытие «Уголка китайской культуры». На церемонии присутствовали руководитель комитета международной кооперации и экспорта Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Ольга Феляева и директор школы Ирина Кырма.

Ирина Ивановна отметила важность этого события, подчеркнув, что открытие «Уголка китайской культуры» поспособствует укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем.

Педагоги школы уверены, что новый культурный уголок позволит ученикам получить более глубокое представление об истории, культуре и социальном развитии Китая, а также изучить основы китайского языка. Занятия по китайскому языку в школе проводит педагог Анна Доценко.

Напомним, что Лобня активно развивает культурный обмен с Китайской Народной Республикой. Летом город посетила делегация преподавателей из одной из школ Шанхая, а весной директор школы № 9 Ирина Кырма в составе региональной делегации побывала в Китае. Эти инициативы способствуют укреплению международных связей и взаимопонимания между странами.

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