Угольные котельные Минобороны России обеспечили запасом топлива в Одинцове

Сегодня все 83 угольные котельные филиала Минобороны России по Московскому военному округу обеспечены нормативным запасом топлива. В Одинцовском округе также есть все необходимое для зимнего периода.

Подвоз топлива осуществляют по строго установленному графику, в муниципалитете обеспечили стабильность в поставках. Ежедневно проводят тщательный мониторинг наличия угля на котельных, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать необходимые запасы.

В рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2025–2026 годов филиал Минобороны России по Московскому военному округу сформировал неснижаемый запас твердого котельного топлива в объеме более чем 18 тысяч тонн. Его хватит на 118 суток непрерывной работы. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды на котельные, во время подготовки к отопительному периоду производственные участки своевременно и качественно выполнили плановые ремонты и техническое обслуживание объектов.