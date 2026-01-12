Угольную котельную заменят на газовую в Воскресенске

В деревне Губино завершили строительство новой газовой котельной. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой местную школу.

Новая блочно-модульная котельная оснащена тремя котлами и автоматизированным теплообменным оборудованием. Система может управляться дистанционно, без постоянного присутствия оператора.

«Содержать старую угольную котельную было крайне тяжело — энергозатратно и трудоемко. Новая газовая — это большой подарок для нас. Школа в Губино обрела второе дыхание: если в прошлом году у нас учились 27 детей, то в этом, после открытия начальных классов, — уже 138 человек. Строительство новой котельной создаст для них совершенно другие условия», — рассказала директор школы «Траектория успеха» Анна Кузнецова.

Пуско-наладочные работы на новом объекте начнутся в ближайшее время. Переход с угля на газ позволит не только сделать отопление более надежным, но и создаст комфортные условия для развития учебного заведения.