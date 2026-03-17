Удостоверения новому составу Молодежного парламента вручили в Химках

Новоиспеченных парламентариев поздравили председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, заместитель главы округа Руслан Смашнев и муниципальный депутат от «Единой России» Евгений Иноземцев.

Сергей Малиновский отметил, что многие из присутствующих уже проявили себя в сборе гуманитарной помощи, организации фестивалей и волонтерских проектах. Он подчеркнул, что теперь у них есть площадка для поддержки инициатив на городском уровне, и призвал активно пользоваться этой возможностью.

В новый состав вошли: Полина Ахтерякова, Кристина Борисова, Леонид Дорофеев, Илья Матвейчук, Роман Мелешин, Олег Нестеров, Таисия Орлова, Арина Панова, Анаит Петросян, Анжелика Пронина, Максим Силин, Даниил Сулейманов, Анна Суслова, Елена Тараненко и председатель парламента Алексей Мягкий.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что Молодежный парламент дает возможность проявить себя и наладить диалог с властью, становясь кадровым резервом округа. Многие начинали с волонтерства, а теперь работают в администрации или Совете депутатов.

Новый состав уже приступил к работе. В ближайшие дни парламентариям предстоит выбрать ключевые направления деятельности и подключиться к организации городских мероприятий.