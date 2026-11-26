Удостоверения бойцам вручили руководитель местного отделения Александр Журавлев и советник Министра культуры, Герой России Илья Споняков.

Участники церемонии сделали общее фото на память. Событие символизирует преемственность поколений и поддержку тех, кто встал на защиту Родины. Окружная Ассоциация ветеранов СВО продолжает активно развивать творческие и патриотические проекты, помогая героям находить свое место в мирной жизни.

Филиал Ассоциации в Одинцовском округе был образован в марте 2025 года. Сегодня он объединяет более 200 ветеранов, которые активно участвуют в общественной деятельности. Организация содействует социальной адаптации бойцов к мирной жизни, помогает в бытовых вопросах, оказывает юридическую и медицинскую поддержку. Ветераны проводят патриотические мероприятия, помогают семьям, включаются в решение конкретных жизненных вопросов.