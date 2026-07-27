Удостоверение кандидата на выборы в Госдуму вручили Никите Чаплину в Коломне

В России стартовала избирательная кампания 2026 года, центральным событием которой станут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Первые кандидаты от 120-го Коломенского избирательного округа уже посетили местную территориальную избирательную комиссию.

Голосование пройдет в трехдневный срок, с 18 по 20 сентября, а пока в Центризбиркоме заняты подготовительной работой — ведь в эти дни состоится более 2 тысяч кампаний разного уровня. В Подмосковье жителям предстоит определить парламентариев, которые будут представлять их интересы в Госдуме, Мособлдуме и муниципальных советах.

Сотрудники избирательных комиссий уже начали прием документов от представителей политический партий и самовыдвиженцев. После их рассмотрения, избирком примет решение о получении статуса кандидата и вручит соответствующее удостоверение. Пока о своем намерении участвовать в выборах заявили партии «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Яблоко», ЛДПР и «Справедливая Россия». Прием заявлений от претендентов на кресло в федеральном парламенте идет в территориальных избирательных комиссиях, в том числе и в Коломне.

Действующий депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин, ставший лидером предварительного голосования партии, подал документы 17 июля. А 23 июля в торжественной обстановке парламентарию вручили удостоверение кандидата на выборы в Госдуму России.