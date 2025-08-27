Андрей Воробьев рассказал о гумпомощи для бойцов СВО в интервью Соловьеву

Бойцы СВО из Подмосковья проходят обучение в центре подготовки контрактников «Витязь» в Балашихе. Учреждение также помогает собирать и отправлять на передовую гуманитарную помощь. О поддержке военнослужащих губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

Недавно центр «Витязь» отправил на передовую очередную фуру. В ней — дроны, квадроциклы, внедорожники, другая полезная техника и вещи, которые помогли собрать жители региона.

«Мы всегда друг друга дополняем, чтобы поставлять на передовую самое необходимое, важное для выполнения боевых задач. А что касается гуманитарной помощи, то уделяем внимание всем семьям наших ребят», — сказал Воробьев.

Такие грузы бойцам направляют как минимум раз в две недели. Каждый раз их собирают, учитывая запросы бойцов. Помощь в этом оказывают и школьники. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и пишут письма.

«Для них очень важно, что они знают, что область заботится. Воевать проще, когда дома все в порядке», — подчеркнул Соловьев.

Вся информация доступна на сайте контрактмо.рф и по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Записаться на курсы операторов БПЛА также можно через Telegram-бот.