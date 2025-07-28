Учреждениям культуры Лобни выделили деньги на подготовку к учебному году

Средства позволят домам культуры, библиотекам и музеям развиваться и удовлетворять растущий спрос жителей на творческие и досуговые активности. Каждое учреждение получило от администрации городского округа по 2 миллиона рублей.

Для дома культуры «Красная Поляна» закупили новую звуковую аппаратуру, синтезатор, микшерный пульт, ноутбук, проектор и другое необходимое оборудование. В августе здесь начнется ремонт музыкального класса.

В ДК «Луговая» завершился демонтаж старых кресел в зале и скоро установят новые — гармонирующие с цветом занавеса. Также обновили хоровые станки и заканчивают расширение кабинета № 5.

В ДК «Чайка» заменили мебель в фойе, установили барную стойку и стулья.

В Центральной библиотеке Лобни появились новые механизированные стеллажи для книгохранилища. Проведено зонирование большого зала и создано отдельное помещение для игры в «Мафию».

В Художественной галерее имени Коробкова завершили переоснащение электрооборудования и установили кондиционер, а Музее истории города появилось специализированное освещение, которое более эффектно и адресно подсвечивает экспонаты.