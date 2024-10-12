Учреждения в Дубне присоединились к школьной спортивной лиге Подмосковья

Пилотный проект «Школьная спортивная лига» стартовал в Дубне. К нему присоединились шесть тысяч учеников из 200 школ. Они примут участие в первых играх.

Цель проекта — создать новый стандарт соревнований и крупнейшее школьное сообщество. В будущем проект охватит всю Московскую область.

«Впервые этот проект внедряется благодаря министерству образования и министерству физкультуры и спорта, 10 муниципалитетов вошли в этот проект. Он у нас пройдет с ноября по май, все школы примут участие», — пояснила начальник отдела спорта администрации городского округа Дубна Надежда Смирнова.

В Дубне 11 образовательных учреждений примут участие в проекте. Соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам пройдут в ноябре. После жеребьевки команды распределили на три дивизиона по районам города.

К школьному спортивному проекту присоединились известные спортсмены: Дмитрий Тарасов, Сергей Карякин, Виктор Павленко и Александр Соколов — они будут поддерживать школьников. Информационным партнером стала социальная сеть «ВКонтакте». Компания разработала специальный стикерпак.

Финалы состоятся в мае. Победители получат возможность пройти тренировку в профессиональном клубе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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