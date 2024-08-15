Учреждения образования в Чехове подготовят к отопительному сезону к сентябрю

На совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства глава городского округа Чехов Михаил Собакин принял доклады о готовности к отопительному сезону от ресурсоснабжающих организаций, учреждений социальной сферы и управляющих компаний. К 1 сентября планируется завершение подготовки всех 50 зданий образовательных учреждений.

Уже проведены промывка систем и гидравлические испытания, а в семи зданиях завершаются работы по ремонту систем отопления.

Учреждения здравоохранения и культуры также находятся на завершающей стадии подготовки: работы по приведению зданий в порядок подходят к концу, все объекты обеспечены необходимыми материалами. Завершено 90% запланированных работ, и до 30 августа все паспорта готовности будут представлены.

Напомним, что в этом году в Подмосковье введен новый алгоритм проверки готовности к отопительному сезону по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За каждым многоквартирным домом закреплен инспектор, который совместно с советом дома проводит обходы зданий, построенных до 1990 года и не выше пяти этажей, а также тех, по которым поступали жалобы.

Компания «ЖХК города Чехов» отчиталась о подготовке 350 многоквартирных домов, что составляет 88,6% от общего числа.

Также 26 котельных уже вышли из планового ремонта, в то время как три находятся в процессе завершения. Со следующей недели начнется постепенное заполнение систем отопления в многоквартирных домах.

К 1 сентября весь жилой фонд и социальные объекты должны быть полностью заполнены теплоносителем и готовы к подаче тепла.

В 2025 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе капитально обновят три котельные на Симферопольском шоссе, улице Чехова и в поселке Мещерское.

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