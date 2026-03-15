Учреждения культуры Серпухова получили гранты за лучшую работу на селе

В Подмосковье назвали победителей конкурса на лучшие сельские учреждения культуры. Сразу три объекта из Серпухова вошли в число получателей грантов.

Министерство культуры и туризма Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева ежегодно определяет лидеров отрасли. Победители получают средства на развитие, что открывает новые возможности для жителей. В этом году в числе лучших оказались ДК поселка Большевик и Дом культуры «Лира» из поселка Пролетарский.

«Для нас большая честь получить признание на областном уровне, — рассказали сотрудники „Лиры“. — Это оценка труда всего коллектива и подтверждение, что мы движемся в правильном направлении».

«Лире» исполнилось 100 лет. Она открылась в 1926-м как фабричный клуб «Красный челнок». Все эти десятилетия двери здесь никогда не закрывались. После войны сюда приходили отдыхать, сегодня — раскрывать таланты.