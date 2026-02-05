Учреждения культуры открыли после капремонта в Лобне

В Лобне завершили капитальный ремонт нескольких учреждений культуры. На модернизацию библиотек, творческих студий и домов культуры выделили средства из городского бюджета.

Два дома культуры получили по 2 миллиона рублей на ремонт. В зрительном зале на Луговой заменили кресла, обновили стены, пол и сцену.

«Сцена стала удобной, оборудование современное, звук чище. Теперь танцевать — одно удовольствие», — отметила участница хореографической студии «Каблучок» Ульяна Старшинова.

Жительница микрорайона Луговая Ольга Старшинова рассказала, что дом культуры построили в 70-е, и с тех пор ремонта не было.

«Сейчас здесь современные сиденья и удобное пространство. Учитывали мнения жителей — это настоящий подарок», — сообщила она.

В городе также открыли гончарную студию «Лунный кот».

«Проект востребован. Люди хотят чувствовать глину, ее тепло. Приходят и дети, и взрослые, целыми семьями», — сказала педагог Татьяна Данилова.

Культурный центр «Красный арт» создали в здании бывшей коррекционной школы. На первом этаже работает музей мозаики, на втором — хореографические и музыкальные студии, тренажерный зал и кабинеты для творческих кружков.

Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила обновленные объекты.

«Здесь к творчеству относятся по-творчески. Видно, что хотят дать детям самое интересное. Городу можно сказать огромное спасибо», — заявила депутат.

Кроме того, в Лобне обновили центральную библиотеку, отремонтировали крышу театра «Камерная сцена» и освещение в музее истории. Артисты домов культуры получили новые сценические костюмы к новогодним праздникам. Во всех учреждениях культуры регулярно проходят выставки, квесты, концерты и фестивали.