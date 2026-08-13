Учреждение Дня ветерана боевых действий поддержали в Совете законодателей ЦФО

Фото: Медали на груди ветерана боевых действий в День Победы / Медиасток.рф

На заседании Совета законодателей Центрального федерального округа в Липецкой области участники обсудили инициативу об официальном установлении 1 июля Днем ветерана боевых действий во всех субъектах округа. В качестве успешного примера участники встречи рассмотрели опыт Московской области, которая закрепила эту памятную дату на региональном уровне еще в 2022 году.

Как подчеркивал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, закон позволяет выразить благодарность героям за мужество и окружить заботой семьи участников спецопераций и ветеранов.

Аналогичные законы действуют лишь в восьми из 18 регионов ЦФО. Заместитель председателя Совета, спикер Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков отметил, что дата должна стать объединяющей для ветеранов любых вооруженных конфликтов, не ограничиваясь рамками конкретных исторических событий.

«Нам кажется правильным не привязываться к какой-то конкретной исторической дате, а сделать этот праздник, чтобы участники различных конфликтов в этот день чувствовали свою сопричастность», — отметил он.

По итогам заседания законодательным органам всех субъектов округа было рекомендовано рассмотреть вопрос об официальном учреждении Дня ветерана боевых действий в региональном законодательстве.