Учительская династия Мусатовых-Тучиных насчитывает десять поколений

Учитель русского языка и литературы Марина Валентиновна Курганова из Лотошинской средней общеобразовательной школы №1 имеет 42 года педагогического стажа. Ее мама Маргарита Мусатова и дедушка Георгий Мусатов тоже были учителями, как и две ее сестры. Всего в династии Мусатовых-Тучиных десять поколений педагогов.

Учительская династия началась в середине XIX века в Петербурге с Ивана Алексеевича Мусатова, преподававшего словесность. Его жена Анна Иозефовна помогала в организации просветительских курсов и школ для девочек. Из семерых сыновей этой пары четверо стали педагогами. Общий стаж династии учителей-словесников превысил 350 лет.

Марина Валентиновна говорит, что воспринимает школу как свой второй дом. «Я всегда знала, что буду учителем, и после окончания МОПИ им. Н.К.Крупской пришла работать сюда, в родную школу», — рассказала она. Марина Курганова — почетный работник и заслуженный учитель Российской Федерации, многократный победитель педагогических конкурсов.