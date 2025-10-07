Учительница школы искусств из Электростали вышла в финал общероссийского конкурса

Педагог детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой из Электростали Ирина Заводина стала лучшим преподавателем в учреждениях искусств в ЦФО. Теперь она поборется за звание выдающегося учителя на федеральном уровне, сообщили в подмосковном Минкульте.

Заводина стала участницей общероссийского ежегодного конкурса, организатором которого выступает Министерство культуры РФ. Инициатива направлена на сохранение и развитие системы художественного образования и поддержку преподавателей школ искусств.

Конкурс включает три этапа: региональный, окружной и федеральный. Всего в нем две номинации: «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».

В ведомстве подчеркнули, что в этом году на региональный этап было подано 26 заявок из 12 муниципальных образований Подмосковья.

Финал конкурса стартует уже 18 ноября.