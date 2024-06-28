Учительница математики из Орехово-Зуева стала призером региональной олимпиады
Учительница из Орехово-Зуева Наталья Романычева стала призером региональной олимпиады. Конкурс, который организовал образовательный центр «Взлет», провели среди педагогов математики.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в олимпиаде поучаствовали 168 педагогов. Они продемонстрировали свои знания не только в области математики, но и представили методы преподавания этого предмета — свои инновационные подходы к обучению.
Победительница Наталья Романычева в следующем году начнет работу с учениками седьмого класса по проекту «Математические классы Подмосковья».
Подобные классы планируется открыть в 33 подмосковных школах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».