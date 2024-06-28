Учительница математики из Орехово-Зуева стала призером региональной олимпиады

Фото: Министерство образования МО

Учительница из Орехово-Зуева Наталья Романычева стала призером региональной олимпиады. Конкурс, который организовал образовательный центр «Взлет», провели среди педагогов математики.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в олимпиаде поучаствовали 168 педагогов. Они продемонстрировали свои знания не только в области математики, но и представили методы преподавания этого предмета — свои инновационные подходы к обучению.

Победительница Наталья Романычева в следующем году начнет работу с учениками седьмого класса по проекту «Математические классы Подмосковья».

Подобные классы планируется открыть в 33 подмосковных школах.

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