Учительница из Серпухова приняла участие в интенсиве «Агенты смыслов»

Система образования округа вновь подтвердила свой высокий уровень на федеральной арене. Учитель серпуховской школы № 19 Екатерина Павлоградская вошла в число избранных специалистов страны, приглашенных на образовательный интенсив «Агенты смыслов».

Мероприятие принимал Центр знаний «Машук» — знаковое место для лучших просветителей и наставников России. Программа интенсива была разработана эксклюзивно для победителей и финалистов флагманского проекта «Большая перемена».

Статус события подчеркнуло участие высокопоставленных гостей и экспертов. С участниками лично общались Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Росмолодежи Григорий Гуров. В центре дискуссий стоял вопрос формирования новых смыслов в воспитании молодежи и внедрения передовых педагогических практик. Для Екатерины Павлоградской участие в «Агентах смыслов» стало возможностью выйти на новый уровень профессионального диалога.

Программа была предельно насыщенной: через деловые игры и проектные сессии педагоги осваивали инструменты современного менеджмента и учились выстраивать индивидуальные траектории развития для одаренных детей.