Учительница из Серебряных Прудов выступит на форуме педагогов России

С 1 по 3 октября Москва станет центром притяжения для лучших педагогов страны: здесь пройдет V Всероссийский форум классных руководителей, организованный Министерством просвещения Российской Федерации. Среди тысячи финалистов, прошедших отбор, оказалась Елена Прошина, классный руководитель и преподаватель русского языка и литературы школы имени маршала Чуйкова в Серебряных Прудах.

Чтобы попасть на форум, педагоги со всей России прошли многоэтапный отбор, включавший в себя тестирование, проверяющее знание педагогики и истории образования, оценку профессиональных навыков, а также подготовку видеопрезентаций, раскрывающих суть воспитательной работы. Елена Прошина успешно справилась со всеми заданиями.

Финалистов ждут дискуссии с ведущими экспертами в сфере образования, обмен опытом с коллегами из разных регионов, знакомство с инновационными методиками преподавания и участие в мастер-классах.

«Это уникальная возможность перенять лучшие практики и применить их в своей работе, чтобы сделать процесс обучения и воспитания еще более эффективным и интересным для наших учеников», — рассказала Елена Прошина.