Учительница из Серебряных Прудов стала «Наставником года»

В Щелкове состоялась финальная церемония конференции регионального отделения общественного движения «Первые» Московской области, в рамках которой была объявлена победившая кандидатура премии «Премия первых».

Победительницей номинации «Наставник года» стала учительница средней общеобразовательной школы имени Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова — Елена Прошина.

Награду победительнице вручила глава Московского регионального отделения Анастасия Бочарова. Елена Прошина получила признание жюри конкурса за достижения в деле воспитания подрастающего поколения, создание благоприятных условий для формирования патриотизма и гражданской ответственности у детей, активную поддержку творческих начинаний учеников и индивидуальный подход к каждому ребенку.

Учителя и учащиеся школы единодушно отмечают высокую степень личного участия Елены Прошиной в воспитательном процессе и уважение, которым она пользуется среди коллег и воспитанников.