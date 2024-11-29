Учительница из Подольска победила в региональном педагогическом конкурсе

Молодая учительница из Подольска Анастасия Обижаева стала одной из пяти победителей регионального этапа конкурса «Педагогический дебют — 2024». Преподаватель истории и обществознания из Лицея № 1 работает в образовательном учреждении уже второй год.

Анастасия отличается творческим подходом к своей профессии, активно внедряя современные технологии, включая использование нейросетей. Она стремится сделать свои уроки интересными и увлекательными для учеников.

Кроме того, Обижаева является классным руководителем. Она организует экскурсии, которые не только помогают школьникам расширить кругозор, но и способствуют лучшему усвоению учебного материала. Увлеченность педагога историей и обществознанием вдохновляет ее учеников, делая процесс обучения насыщенным и запоминающимся.

На финальном этапе конкурса, который проходил в Орехово-Зуево, Анастасия успешно выполнила три задания: представила визитную карточку, провела открытое занятие и выступила с публичной речью на тему приоритетных направлений развития образования. По итогам состязания она вошла в пятерку лучших участников.

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