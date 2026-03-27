Учительница из Павловского Посада получила квартиру

Благодаря реализации «Народной программы» и партийного проекта «Новая школа», жилищный вопрос для педагогов округа перестал быть неразрешимой задачей. За последние годы уже шесть учителей округа смогли переехать в собственные квартиры на льготных условиях.

Одной из тех, для кого мечта о новоселье стала реальностью, стала Мария Ромашова, учитель местной гимназии. История Марии началась в 2020 году. Несмотря на разгар пандемии и связанные с ней ограничения, педагог не оставила свою цель. При активном содействии руководства гимназии и специалистов администрации ей удалось подготовить пакет документов.

«Процесс шел в дистанционном формате: онлайн-консультации, электронная подача бумаг и решающее региональное собеседование по видеосвязи. Профессионализм и преданность делу позволили Марии успешно пройти все этапы отбора. Результатом усилий стал заветный сертификат», — отметили в администрации округа.

Как отмечает депутат Совета депутатов Татьяна Андрюхина, помощь учителям — это вклад в будущее округа. Сегодня в Павловском Посаде и Электрогорске педагоги могут воспользоваться двумя ключевыми инструментами: «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека».