Учительница из Орехово-Зуева вышла в финал образовательного конкурса

Валерия Батарева, советник директора по воспитанию из орехово-зуевской школы № 20 имени Бирюкова, прошла отборочный этап IV Всероссийской детской премии «Новая философия» и вышла в финал. Премия, направленная на поддержку и признание заслуг специалистов в области воспитания, вызвала интерес по всей стране: организаторы получили свыше 15500 заявок.

«После рассмотрения работ в рамках заочного тура, жюри определило 60 наиболее выдающихся советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов проекта „Навигаторы детства“. Помимо этого, были выбраны шесть лауреатов в специальных номинациях. Особую гордость для Орехово-Зуевского округа представляет тот факт, что Валерия Батарева стала единственным представителем Московской области, удостоенным звания победителя в номинации „Навигатор детских открытий“», — сообщили в школе.

Этот успех, как подчеркнули в управлении образования, является свидетельством ее профессионализма и преданности делу. В ходе заочного этапа оценивались не только профессиональные достижения конкурсантов, но и их личный вклад в развитие и совершенствование воспитательной работы с подрастающим поколением. Теперь Валерии Батаревой предстоит защитить честь округа на очном этапе конкурса, который пройдет в Москве.