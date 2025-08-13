Учительница из Орехово-Зуева победила в федеральном научном проекте

В Орехово-Зуеве чествуют Марину Морозову, учителя биологии из средней общеобразовательной школы № 12, ставшую победительницей федерального научного проекта «Гражданская наука и генетические технологии для сельского хозяйства».

Масштабный проект, организованный фондом «Образование» в партнерстве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины, расположенным в Новосибирске, объединил более 600 педагогов со всех уголков России, стремящихся к инновациям в области образования и научного исследования.

Победа в проекте не только является признанием заслуг Марины Анатольевны, но и открывает новые возможности для учеников школы № 12. Благодаря участию в проекте, школа получит комплекты современных научных наборов. Это позволит юным исследователям приступить к реализации собственных научных проектов, направленных на решение актуальных экологических задач, стоящих перед современным обществом.