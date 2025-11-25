Учительница из Лыткарина приняла участие в международном педагогическом форуме

В Екатеринбурге, на базе Уральского государственного педагогического университета, состоялся V Международный научно-образовательный форум «Современный учитель — взгляд в будущее». Это масштабное мероприятие, прошедшее при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, стало площадкой для обмена идеями и опытом, объединив сотни педагогов, ученых и экспертов.

Форум собрал представителей из 30 регионов России, а также делегации из восьми иностранных государств. В дискуссиях участвовали специалисты из 27 педагогических и 20 профильных высших учебных заведений. В числе участников форума выступила Регина Садыкова — учитель английского языка из гимназии № 7 Лыткарина.

«Регина Садыкова представляла не только свою гимназию, но и весь город Лыткарино, демонстрируя актуальные подходы и инновации, применяемые в региональной практике. Программа форума была насыщенной и разнообразной, охватывая все важнейшие аспекты современной педагогики. На многочисленных площадках одновременно проходили научно-практические конференции, где представлялись результаты исследований, дискуссии, круглые столы, посвященные выработке совместных решений, а также практические мастер-классы», — сообщили в гимназии.

В дополнение к этому, были организованы выставки инновационных образовательных технологий и методических разработок. Ключевой темой всех обсуждений стали современные подходы к образованию и воспитанию нового поколения. По словам Регины Садыковой, участники форума уделили особое внимание нескольким направлениям. Среди них — формирование комплексного мышления на уроках естественно-научного и точного циклов: физики, математики и информатики. Обсуждалась роль цифровых технологий и искусственного интеллекта не только как инструментов, но и как полноценных участников образовательного процесса, способных трансформировать обучение.